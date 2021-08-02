Bayram günü önü kesilip kurşunlanmıştı! 5 gün sonra hastanede vefat etti

Avcılar Ambarlı Mahallesinde Kurban Bayramının son günü 23 Temmuz 2021 saat 23:00'da yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Mehmet Ali Şahin ve 3 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken bir otomobil önlerini kesti. Elinde silahla otomobilden inen bir kişi silahını Şahin'e doğrultarak peş peşe ateş etti. Şahin ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Şahin, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, saldırganların kullandığı otomobili Avcılar'da terk edilmiş halde buldu.



ŞÜPHELİ İKİ KARDEŞ İDDİASI



Otomobilde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Otomobilin K.B'ye ait olduğu belirlendi. Polis, olayı K.B. ve kardeşi B.B'nin gerçekleştirdiğine yönelik bilgilere ulaştı. Şahin ve 2 kardeşin birbirlerini tanıdıkları ve aralarında daha önceden oluşan bir husumetten dolayı olayın gerçekleştiğini tespit etti. Polisin, farklı suçlardan 23 suç kayıtları olan K.B. ve B.B. adlı kardeşleri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.