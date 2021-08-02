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Giriş Tarihi: 2.8.2021 10:42

Bayram günü önü kesilip kurşunlanmıştı! 5 gün sonra hastanede vefat etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bayram günü önü kesilip kurşunlanmıştı! 5 gün sonra hastanede vefat etti

İstanbul Avcılar’da, 25 yaşındaki Mehmet Ali Şahin, seyir halindeki otomobillerinin önünü kesen bir otomobilden inen kişi tarafından vurularak öldürüldü. Polis, olayı farklı suçlardan 23 kayıtları olan B.B. ve K.B. kardeşlerin gerçekleştirdiğini belirledi. Polisin, iki kardeşi yakalama çalışması sürüyor.

Avcılar Ambarlı Mahallesinde Kurban Bayramının son günü 23 Temmuz 2021 saat 23:00'da yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Mehmet Ali Şahin ve 3 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken bir otomobil önlerini kesti. Elinde silahla otomobilden inen bir kişi silahını Şahin'e doğrultarak peş peşe ateş etti. Şahin ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Şahin, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, saldırganların kullandığı otomobili Avcılar'da terk edilmiş halde buldu.

ŞÜPHELİ İKİ KARDEŞ İDDİASI

Otomobilde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Otomobilin K.B'ye ait olduğu belirlendi. Polis, olayı K.B. ve kardeşi B.B'nin gerçekleştirdiğine yönelik bilgilere ulaştı. Şahin ve 2 kardeşin birbirlerini tanıdıkları ve aralarında daha önceden oluşan bir husumetten dolayı olayın gerçekleştiğini tespit etti. Polisin, farklı suçlardan 23 suç kayıtları olan K.B. ve B.B. adlı kardeşleri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Bayram günü önü kesilip kurşunlanmıştı! 5 gün sonra hastanede vefat etti
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