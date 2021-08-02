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Giriş Tarihi: 2.8.2021 12:05

BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç? BEDAŞ ve AYEDAŞ müşteri hizmetleri, kesinti telefon hattı

BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç? BEDAŞ ve AYEDAŞ müşteri hizmetleri, kesinti telefon hattı

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintileri devam ediyor. İstanbul’un çeşitli illerinde yaşanan kesintiler için vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın iletişim numaralarını araştırıyor. Bu durum, “BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç?” sorusuyla inceleniyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ müşteri hizmetleri, kesinti telefon hattı haberimizde.

İstanbul'da elektrik hizmetini iyileştirmek adına yürütülen planlı kesintiler ve elektrik arızaları BEDAŞ ve AYEDAŞ internet siteleri üzerinden güncel olarak yayınlanıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintileri, BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listesi ile paylaşıldı. Konuyla ilgili bilgi almak ve kesintinin ne zaman son bulacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar "BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç?" diye araştırıyor. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ müşteri hizmetleri, kesinti telefon hattı.

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İstanbul için elektrik kesinti listesi hakkında vatandaşlara gönderilen SMS bilgisi şöyledir;

"Degerli musterimiz, Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilceleri genelinde ariza kaynakli elektrik kesintisi yasanmaktadir. Ortalama 1 saat icerisinde enerji verilmesi ongorulmektedir. En kisa surede enerjinin verilebilmesi icin ekiplerimiz calismalarina devam etmektedir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz."

BEDAŞ TELEFON HATTI

BEDAŞ'ın sorumluluk alanında yaşanan kesintiler ve müşteri hizmetleri için ALO 186 aranmalıdır.

AYEDAŞ TELEFON HATTI

AYEDAŞ müşteri hizmetleri için de ALO 186 aranmalı ve ilgili bölge temsilcisi istenmelidir.

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BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç? BEDAŞ ve AYEDAŞ müşteri hizmetleri, kesinti telefon hattı
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