BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç? BEDAŞ ve AYEDAŞ müşteri hizmetleri, kesinti telefon hattı

İstanbul'da elektrik hizmetini iyileştirmek adına yürütülen planlı kesintiler ve elektrik arızaları BEDAŞ ve AYEDAŞ internet siteleri üzerinden güncel olarak yayınlanıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintileri, BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listesi ile paylaşıldı. Konuyla ilgili bilgi almak ve kesintinin ne zaman son bulacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar "BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası kaç?" diye araştırıyor. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ müşteri hizmetleri, kesinti telefon hattı.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

İstanbul için elektrik kesinti listesi hakkında vatandaşlara gönderilen SMS bilgisi şöyledir;

"Degerli musterimiz, Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilceleri genelinde ariza kaynakli elektrik kesintisi yasanmaktadir. Ortalama 1 saat icerisinde enerji verilmesi ongorulmektedir. En kisa surede enerjinin verilebilmesi icin ekiplerimiz calismalarina devam etmektedir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz."