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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:00 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:08

Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

DHA
Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Bursa’da yeni bir kadına şiddet olayı daha yaşandı. Hayrettin M, boşanma aşamasında olduğu eşi Semra M’yi, sokak ortasında tabancayla omuzundan yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, “Kıskandığım için vurdum” dedi

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ataevler mahallesinde meydana geldi. Eşi Hayrettin M. (60) ile boşanmak aşamasında olan Semra M. (57), bir süredir evli olan kızının evinde kalmaya başladı.



Semra M., damadının aracıyla kaldıkları evin bulunduğu siteye girdikleri sırada sokakta Hayrettin M.'nin beklediğini gördü. Hayrettin M., ruhsatsız tabancayla Semra M.'ye bir el ateş etti.



Merminin omzuna isabet ettiği Semra M., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Semra M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan Hayrettin M.'nin ilk ifadesinde eşiyle boşanmak üzere olduklarını, kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Boşanma aşamasındaki eşini vurdu
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