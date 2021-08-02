Buzdolabı motoru patlayınca 8. kattaki dairede yangın çıktı

Çalılıöz Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın 8. katında Rengin Kosif'e ait dairede çıkan yangının buzdolabı motorunun patlaması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

Dumanları gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı apartmanın 8. katına merdivenle ulaşan Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere ve çevredeki apartmanlara sıçramadan söndürdü.

Yangın esnasında rahatsızlanan itfaiye eri Sait Erkoç ile dumandan etkilenen apartman görevlisi Ömer Çelik ve Hasan Önal ambulansla tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın esnasında evde olmadıklarını belirten ev sahibi Rengin Kosif yaptığı açıklamada, "Saat 15.00 gibi bir telefon aldım apartman görevlimizden 'Hocam eviniz yanıyor, hemen gelin' şeklinde. Hemen siteye geldim. Dumanların çıktığını gördüm. Geldiğimde itfaiye de buradaydı. Hemen müdahale edilmiş. Can kaybı yok. O yüzden içim çok rahat. Komşularımda bir şey yok. Ben de bir şey yok." dedi.