Çalışanlar tek tek yere yığıldı

Kestel ilçesinde bir şarküteri dükkânında korku dolu anlar yaşandı. Bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle dükkânda jeneratör çalıştırıldı. İçerde çalışan 4 kişi, bir süre sonra fenalaşarak tek tek yere yığılmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki esnaf ve bazı vatandaşlar işçilerin yardımına koştu.





Dükkândan dışarıya çıkarılan yarı baygın haldeki çalışanlara su verilirken, jeneratörden sızan gazın işçileri zehirlediği anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler Kestel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin durumunun iyiye gitiği belirtildi.