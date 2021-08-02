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Giriş Tarihi: 2.8.2021 22:34

CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TOMA’ların yangın söndürmede kullanılmadığını iddia etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri M. Burak Gültekin, yangın söndüren TOMA’ların videosunu paylaştı. Gültekin ayrıca “İnsanların acısının olduğu, anılarının kül olduğu bir ortamdan siyaset devşirilmeye çalışılması gerçekten üzücü... Türkiye’nin dört bir yanından gelen TOMA'lar, yangın söndürme çalışmalarına aktif destek veriyorlar. Bu da bir örneği” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'larla ilgili sosyal medyadan algı çalışmasına girerek bir açıklamada bulundu. Tanal, sosyal medyadan "Orman yangınıyla mücadelede beton mikseri dahi kullanılırken, su depolama kapasitesine ve güçlü su sıkma kabiliyetine sahip TOMA'lardan neden etkili şekilde yararlanılmaz? En ücra köye gönderilen TOMA'lar, ağaçların, canlıların kurtarılması için kullanılsa daha iyi olmaz mı?" dedi.

"TOMA'LAR YANGIN SÖNDÜRMEDE AKTİF DESTEK VERİYOR"

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri M. Burak Gültekin, CHP'li Mahmut Tanal'ın TOMA'larla ilgili algı çalışmasına video ile yanıt verdi. TOMA'ların yangın söndürmede kullanıldığını ifade eden Gültekin sosyal medya hesabından ise "İnsanların acısının olduğu, anılarının kül olduğu bir ortamdan siyaset devşirilmeye çalışılması gerçekten üzücü... Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOMA'lar, yangın söndürme çalışmalarına aktif destek veriyorlar. Bu da bir örneği" ifadelerine yer verdi.

16 UÇAK, 52 HELİKOPTER VE 5 BİN 200 KİŞİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Orman kahramanları Türkiye'deki 132 yangından 125'ini kontrol atına alırken, yedi yangının ise kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor. Yangınlarla mücadele ise 16 su atar uçağı, 9 İHA, 52 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi, 13 tır, 129 itfaiye aracı, 11 ekskavatör, 57 ambulans, 16 UMKE aracı, 5 bin 200 personel ve 456 sağlık personeliyle mücadele ediliyor.

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CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor
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