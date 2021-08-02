CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor

"TOMA'LAR YANGIN SÖNDÜRMEDE AKTİF DESTEK VERİYOR"

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri M. Burak Gültekin, CHP'li Mahmut Tanal'ın TOMA'larla ilgili algı çalışmasına video ile yanıt verdi. TOMA'ların yangın söndürmede kullanıldığını ifade eden Gültekin sosyal medya hesabından ise "İnsanların acısının olduğu, anılarının kül olduğu bir ortamdan siyaset devşirilmeye çalışılması gerçekten üzücü... Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOMA'lar, yangın söndürme çalışmalarına aktif destek veriyorlar. Bu da bir örneği" ifadelerine yer verdi.