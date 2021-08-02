CHP’li vekil yangınları kahkaha atarak takip etti! 33 helikopteri 3’e indirdi

Türkiye yangınlarla mücadele ederken, yangınları siyaset malzemesi olarak istismar edenler de oluyor. Antalya'da bir yerel gazetedeki köşe yazarı İbrahim Okumamış da CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yalan beyanlarda bulunduğunu iddia etti.
CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ BELİRTTİ
Okumamış, köşe yazısında Budak'ın bir televizyon kanalına çıkıp Manavgat'taki yangınla ilgili "3 helikopterle bu yangın söndürülmez" cümlelerini söylediğini belirterek yalan söylediğini belirtti. Okumamış, CHP Milletvekili Budak'ın Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde helikopterlerin birinin inip diğerinin kalktığını gördüğünü ve yangına müdahale eden helikopter sayısının 33 olduğunu bildiğini yazdı.
"CHP İL BAŞKANI VE DİĞER MİLLETVEKİLLERİ İLE KAHKAHALAR ATIP GÜLÜŞÜYORDUNUZ"
Antalya Lider Gazetesi'nde yayınlanan "Yüreğimizi Yakan Yalanlar" başlıklı köşe yazasında İbrahim Okumamış, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İl Başkanı ve diğer CHP'li milletvekillerine şöyle tepki gösterdi: "Buradan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'a bir çift sözüm olacak. Ben sizi dürüst biri olarak tanımıştım ama Manavgat yangını ile ilgili bir televizyon kanalındaki söylediklerinizden sonra yanıldığımı anladım. Siz de ben de Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezine idik. CHP İl Başkanı ve diğer milletvekilleri ile kahkahalar atıp gülüşüyordunuz. Bu sırada Ulualan pistine helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyor ve yakıt ikmali yapıyordu değil mi? Ama siz ne yaptınız? Televizyona çıkıp, '3 helikopterle bu yangın söndürülmez' diye verdiniz veriştirdiniz. Sizde biliyordunuz ki orada o gün 33 helikopter vardı. Ama yüreğiniz bunu söylemeye yetmedi. Çünkü sizin amacınızın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğu besbelli ortaya çıktı. Üzüldüm size inandığıma, üzüldüm sizin siyaset uğruna değerlerinizi hiçe saydığınıza, üzüldüm sizin yalancı olduğunuza Umarım gerçekleri görünce sizde kendinize üzülürsünüz."
BAKAN VARANK YAZIYI PAYLAŞARAK UYARDI: ACILARDAN SİYASET DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYELİM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Lider Gazetesi yazarı İbrahim Okumamış'ın bu yazısını paylaşarak sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Varank şunları söyledi: "Antalya'da yerel bir gazetecinin yazdıkları... Bir ve beraber olmamız gereken şu günlerde lütfen canı pahasına mücadele eden kahramanlarımızın yanında duralım. Acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim."
HELİKOPTERLERİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Yerel gazetenin yazarı İbrahim Okumamış, Varank'ın paylaşımının altına yorum yazarak, "Bu yazı bana ait. Yazdığım her harfi doğrudur. Aksini iddia edenle yüz yüze tartışmaya açığım" ifadelerini de kullandı. Ayrıca Okumamış, yerde ikmal yapan helikopterlerin video görüntüsünü de paylaşarak Manavgat'ta üç değil, 33 helikopterin çalıştığını belirtti. Okumamış, yazdıklarına yorum yazan bir vatandaşa helikopterlerin videosunu göndererek, "Bu yerde ikmal yapanların bir bölümü. Anlık çekip attığım ve ikmalde olanların görüntüsü. 33'ünüde aynı anda çekmem mümkün değil. Çoğu havada" dedi.