CHP’li vekil yangınları kahkaha atarak takip etti! 33 helikopteri 3’e indirdi

"CHP İL BAŞKANI VE DİĞER MİLLETVEKİLLERİ İLE KAHKAHALAR ATIP GÜLÜŞÜYORDUNUZ"

Antalya Lider Gazetesi'nde yayınlanan "Yüreğimizi Yakan Yalanlar" başlıklı köşe yazasında İbrahim Okumamış, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İl Başkanı ve diğer CHP'li milletvekillerine şöyle tepki gösterdi: "Buradan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'a bir çift sözüm olacak. Ben sizi dürüst biri olarak tanımıştım ama Manavgat yangını ile ilgili bir televizyon kanalındaki söylediklerinizden sonra yanıldığımı anladım. Siz de ben de Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezine idik. CHP İl Başkanı ve diğer milletvekilleri ile kahkahalar atıp gülüşüyordunuz. Bu sırada Ulualan pistine helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyor ve yakıt ikmali yapıyordu değil mi? Ama siz ne yaptınız? Televizyona çıkıp, '3 helikopterle bu yangın söndürülmez' diye verdiniz veriştirdiniz. Sizde biliyordunuz ki orada o gün 33 helikopter vardı. Ama yüreğiniz bunu söylemeye yetmedi. Çünkü sizin amacınızın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğu besbelli ortaya çıktı. Üzüldüm size inandığıma, üzüldüm sizin siyaset uğruna değerlerinizi hiçe saydığınıza, üzüldüm sizin yalancı olduğunuza Umarım gerçekleri görünce sizde kendinize üzülürsünüz."