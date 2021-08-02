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Giriş Tarihi: 2.8.2021

‘Cinayetten beter’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Cinayetten beter’

Arkadaşı tarafından eve kilitlenen Reşat Kılınç, su borularına tutunup inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Kılınç’ın annesi, yaşananlara isyan etti

Antalya'da arkadaşı tarafından dövülerek eve kilitlenen 37 yaşındaki Reşat Kılınç, ikinci kattan su borularına tutunarak inmeye çalışırken düşerek ağır yaralandı. 10 gündür hastanede tedavi gören talihsiz genç hayatını kaybetti. Olay, Kumluca ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü gerçekleşti. Cezaevinden yeni çıkan Reşat Kılınç, evinde kaldığı arkadaşı M.A. ile kavga etti. Bunun üzerine arkadaşı M.A., Kılınç'ın ayakkabılarını sakladı, kapıyı kilitleyip eve hapsetti. İkinci kattaki evden kaçmaya çalışan Reşat Kılınç, su borularına tutunarak aşağıya inmeye çalıştı. Ancak bu sırada yere düşüp, başını taşa çarptı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Kılınç, yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Adli Tıp morgundan oğlunun cenazesini almaya gelen acılı anne Dursade Çalıkoğlu, oğlunun adeta bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek, yaşananlara isyan etti. Oğlunun söz konusu evde dövüldüğünü belirten anne Çalıkoğlu, "Davacıyız. Yaşanan olay cinayetten beter" dedi. Reşat Kılınç'ın cenazesi Elmalı ilçesi Hacımusalar Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Aile, M.A. hakkında şikâyetçi olacaklarını belirtti.

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‘Cinayetten beter’
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