Çöl sıcakları geliyor

Türkiye, yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girdi. Uzmanlar, Kırıkkale'de sıcaklıkları Cuma günü 38 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca hava sıcaklıkları 34-38 derece arasında değişkenlik gösterecek. Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENİYOR

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek. Eyyam-ı bahur sıcaklıkları genelde temmuz ve ağustos aylarında hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜZERİNE OLACAK

Metotoloji'nin maksimum sıcaklık tahmin haritasına göre İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Edirne'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak. Meteoroloji Uzmanları, "Eyyam-ı bahur Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla ülkemize taşınan çok etkili olan boğucu sıcaklardır" ifadesine yer verdiler.