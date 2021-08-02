Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da acı olay: Kerim ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 2.8.2021 13:15

Diyarbakır'da acı olay: Kerim ölü bulundu!

DHA
Diyarbakır'da acı olay: Kerim ölü bulundu!

Diyarbakır'da önceki gün Kerim Yoldaş (9) oyun oynamak için evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Arama çalışması başlatan ekipler, sulama kanalında talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı...

Yenişehir'in Yolaltı Mahallesi'nde, önceki gün oyun oynamak için çıktığı evine dönmeyen ilkokul öğrencisi Kerim Yoldaş'tan ailesi, bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile, emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulununca bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar devam ederken, mahalledeki sulama kanalı çevresinde oyun oynayan çocuklar, suda hareketsiz birini görünce polise söyledi. Hemen harekete geçen ekipler, sulama kanalından çıkardıkları cansız bedenin, Yoldaş'a ait olduğunu belirledi. Kerim Yoldaş'ın cesedi, otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da acı olay: Kerim ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA