Diyarbakır'da caddeye el yapımı patlayıcı attılar!

Olay, dün akşam, Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Otelin karşı sokağında bekleyen yüzleri maskeli 2 kişi, bir süre yoğun olarak kullanılan caddeyi kontrol etti ardından hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı ateşleyip attı.