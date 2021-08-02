Dolandırıcı holding çalışanı gibi kart bastırıp, bina kiraladı!

İranlı iş insanı Mehran M., yatırım yapmak için İstanbul'a geldi. 55 yaşındaki iş insanı bir arkadaşı vasıtasıyla kendisini, İsveçli mobilya zinciri IKEA'nın Türkiye temsilciliğini yapan MAPA A.Ş.'yi bünyesinde bulunduran Uluslararası Maya Holding Grup Başkanı olarak tanıtan Mehmet E., ile görüştü. İddiaya göre grup başkanı iş insanına yatırım yapmak için parasını Maya Holdinge bağlı olduğu söylenen Maya Bank PLC isimli online bankacılık hesabına yatırmasını istedi.

200 BİN EURO YATIRDI

Kendisine aracılık eden Mehmet E.'ye güvenen iş insanı Mehran M., 250 bin Euro yatırılmasını talep etti. Bunun için harekete geçen İranlı, iş adamı kendisine verilen internet adresine 200 bin Euro yatırdı. Adına açılan banka hesabının Türkiye'de bir devlet bankasına gönderileceğini vaat eden Mehmet E., iddiaya göre iş insanını oyalamaya başladı.