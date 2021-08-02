Dolandırıcı holding çalışanı gibi kart bastırıp, bina kiraladı!

İranlı iş insanı Mehran M., yatırım yapmak için İstanbul'a geldi. 55 yaşındaki iş insanı bir arkadaşı vasıtasıyla kendisini, İsveçli mobilya zinciri IKEA'nın Türkiye temsilciliğini yapan MAPA A.Ş.'yi bünyesinde bulunduran Uluslararası Maya Holding Grup Başkanı olarak tanıtan Mehmet E., ile görüştü. İddiaya göre grup başkanı iş insanına yatırım yapmak için parasını Maya Holdinge bağlı olduğu söylenen Maya Bank PLC isimli online bankacılık hesabına yatırmasını istedi.
200 BİN EURO YATIRDI
Kendisine aracılık eden Mehmet E.'ye güvenen iş insanı Mehran M., 250 bin Euro yatırılmasını talep etti. Bunun için harekete geçen İranlı, iş adamı kendisine verilen internet adresine 200 bin Euro yatırdı. Adına açılan banka hesabının Türkiye'de bir devlet bankasına gönderileceğini vaat eden Mehmet E., iddiaya göre iş insanını oyalamaya başladı.
HESAP SAHTE ÇIKTI
Aradan geçen bir müddet sonra parasını kontrol etmek için söz konusu siteye giren Mehran M., gördükleri karşısında şoke oldu. Çünkü iş adamının adına açılan banka hesabının bulunmadığını öncesinde açılan hesabında sahte olduğunu öğrenmişti. Avukatı Barış Erbaş aracılığıyla polis merkezine başvurarak kendisini dolandıran uluslararası şirketin grup başkanından şikâyetçi olan İranlı iş adamının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'DOLANDIRILDIM ŞİKÂYETÇİYİM'
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında holdingin grup başkanı olduğu söylenen Mehmet E.'nin kimliği tespit edildi. İrlanda vatandaşı olduğu tespit edilen 64 yaşındaki Mehmet E., şirketin Antalya'daki şubesi gibi gösterilen binada gözaltına alındı. Savcılıkta avukatı Barış Erbaş ile ifade veren mağdur iş insanı önce güven verip ardından kendisini dolandıran kişiden şikâyetçi olduğunu beyan etti.
DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI
Şüpheli Mehmet E., ise kimseyi dolandırmadığını haksız yere mağdur edildiğini iddia etti. İfade sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı Av. Barış Erbaş insanları bu tür şirketlere güvenip yüklü miktarda yatırım yaparken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. " Son zamanlarda Thodex, çiftlikbank ve diğer pek çok yatırım şirketi insanımızın güvenini kazanarak, milyonlarca lira paralarını almakta. Artık Türklerden de öte ülkeye gelen turistler ve yabancılar dahi bu yolla dolandırılıyor' diyerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.