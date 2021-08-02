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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Düğün magandaları yine can aldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Düğün magandaları yine can aldı
Gaziantep Nizip'te, 52 yaşındaki Mesut Özoğlu, düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayda, 3 kişi de yaralandı. Düğün meydanı bir anda kana bulanırken, yaralılar Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli V.Ç. gözaltına alındı. İstanbul Sultangazi'de de bir düğünde açılan ateş balkondaki 8 yaşındaki Eymen Avcı yaşamını yitirdi. Bir mahalle sakini olay öncesi ateş açıldığı için uyardığı damadın "Sen ne karışıyorsun" diyerek boğazına sarıldığını iddia etti.
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Düğün magandaları yine can aldı
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