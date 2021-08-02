Düğün magandaları yine can aldı

Gaziantep Nizip
'te, 52 yaşındaki Mesut Özoğlu, düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayda, 3 kişi de yaralandı. Düğün meydanı bir anda kana bulanırken, yaralılar Nizip Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli V.Ç. gözaltına alındı. İstanbul
Sultangazi'de de bir düğünde açılan ateş balkondaki 8 yaşındaki Eymen Avcı yaşamını yitirdi. Bir mahalle sakini olay öncesi ateş açıldığı için uyardığı damadın "Sen ne karışıyorsun" diyerek boğazına sarıldığını iddia etti.