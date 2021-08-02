EGM’den yangın bölgelerinde yemek dağıtımı! Her öğün 10 bin kişilik yemek

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen ve 7 gün 24 saat esasına göre sahada söndürme ve soğutma çalışmalarına tüm imkanları ile destek veren Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobil Mutfak Tırlarıyla da afet bölgesinde yemek dağıtımına başladı. Her öğün için toplam 10 bin kişilik yemek çıkarılıyor.



Mobil Mutfak Tırları, yangından etkilenen Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırıldı. Her iki ilçede de 10'ar personel olmak üzere toplam 20 personel mobil mutfaklarda mesai yapıyor. Antalya'nın Akseki'de 1'i yemek, 1'i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır, Gündoğmuş'ta da yine 1 yemek, 1'i soğuk hava deposu olmak üzere 2 tır görev yapıyor. Bölgeye toplam 4 tır gönderilmiş durumda.

10 BİN KİŞİLİK YEMEK ÇIKIYOR



Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki mobil mutfak tırlarından Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yemek dağıtımı yapılacak. Bir Mobil Mutfak, bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip. İki tırda, bir öğünde toplam 10 bin kişilik yemek çıkarılıyor. Vatandaşlara, 3 öğün yemek dağıtımı yapılacak şekilde hizmet veriliyor.