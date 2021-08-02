Eşini boğan kadının cezasını İstinaf bozdu

Ankara
'da, kendisine şiddet uygulayan kocası İsmail Katar'ı geçen yıl boğarak öldüren Elif Katar
ve oğlu Mehmet Can Katar
'a verilen 15'er yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Karar sonrası hâkim karşısına çıkan Elif Katar, "Bu suçu, namusum için, bir kadın ve anne olarak işledim" dedi. Mehmet Can Katar ise en küçük kardeşi K.K.'den 4 aydan beri kimsenin haber almadığını söyleyerek "Dağılan ailemizden kalan, kayıp kardeşimi bulmak için adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. İsmail Katar'ın kardeşi Metin Katar
da sanıkların cezalandırılması istedi. Kayıp K.K.'nin 18 yaşına kadar çocuk esirgemede, sonra da Kırıkkale
'de anneannesinin yanında olduğunu söyleyen Metin Katar, 4 aydır yeğeninden haber alamadığını belirtti. Mahkeme, duruşmayı erteledi.