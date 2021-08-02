Gaziantep’te 118 silah ele geçirildi

Gaziantep'te polisin bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda 56 ruhsatsız tabanca, 32 ruhsatsız av tüfeği ile 29 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarda son bir hafta içinde 56 ruhsatsız tabanca, 32 ruhsatsız av tüfeği ve 29 adet kurusıkı tabanca ele getirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, 108 kişi hakkında ise Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek suçundan yasal işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada ise 106 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı bir haftalık dönemde 168 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 28'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 26 kişi ise serbest bırakıldı.