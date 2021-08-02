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Giriş Tarihi: 2.8.2021 18:11 Son Güncelleme: 2.8.2021 18:23

Gelinin testi pozitif çıktı, yakın temaslılar karantinaya alındı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gelinin testi pozitif çıktı, yakın temaslılar karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan gelinin yakın temaslıları karantinaya alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde önceki gün açık havada gerçekleşen bir düğün öncesi ise gelinde hafif belirtileri yorgunluk olarak değerlendiren düğün sahipleri düğüne devam etti.

Ancak düğün sonrasında koronavirüs belirtileri artan gelin E.E'ye yapılan test pozitif çıktı. Sağlık ekipleri, gelin ile yakın temasta bulunan kuaför ve yakın temasta olan bazı kişileri de karantinaya aldı.

Öte yandan filyasyon ekipleri, düğünde gelin ile yakın teması bulunan kişilerin kendilerini karantinaya almalarını için uyarıda bulundu.

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Gelinin testi pozitif çıktı, yakın temaslılar karantinaya alındı
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