Hatay'da kum zambakları çiçek açtı: Koparan yanar!

Atik, "Vatandaşlarımız bu zambağı görünce ve çok güzel bir kokusu olduğu için alıyorlar yoluyorlar. Bazen bilinçsiz şekilde toprakta bunu yetiştirecekler ama bunun yeri kum. Bize göre her çiçek dalında güzeldir. Ağustos ve Ekim ayları arasında kumsaldan geçtiğimiz zaman olağanüstü güzel bir koku içerisinde hissediyorsunuz. Kum zambaklarını tehdit eden etkenler yoğun yapılaşma, iklimsel değişiklikler ve sahilin ve kumun yapısını değişecek ölçüde yapılan kazıları sayabiliriz. Kum zambaklarını korumak gerekiyor insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi.