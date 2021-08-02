Hesap tartışması cinayetle bitti

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 19 yaşındaki Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir gece kulübüne geldi. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi.

Sonrasında gençler mekandan kalkmak için hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.



Kavga burada da devam etti. İddiaya göre önce öldüresiye darp edilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı genç Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa'da toprağa verildi