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Giriş Tarihi: 2.8.2021 10:46

Hesap tartışması cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hesap tartışması cinayetle bitti

İstanbul Sarıyer’de arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne giden 19 yaşındaki Nuh Koç burada hesap nedeniyle çıkan tartışma sırasında göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi.

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 19 yaşındaki Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir gece kulübüne geldi. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi.

Sonrasında gençler mekandan kalkmak için hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.

Kavga burada da devam etti. İddiaya göre önce öldüresiye darp edilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı genç Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa'da toprağa verildi

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Hesap tartışması cinayetle bitti
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