AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.

İETT ÜCRET TARİFESİ 2021: ÖĞRENCİ AKBİLİ, TAM AKBİL NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ücretlerine zam geldi. Gelen son açıklamayla ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı. Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

İSTANBUL GÜNCEL OTOBÜS, METRO, MARMARAY VE METROBÜS FİYATLARI

Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;

3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,

1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.