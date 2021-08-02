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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:31 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:32

İETT ücret tarifesi 2021! Yeni İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, toplu ulaşım zammı ne kadar, kaç para oldu?

İETT ücret tarifesi 2021! Yeni İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, toplu ulaşım zammı ne kadar, kaç para oldu?

Günde milyonlarca kişinin kullandığı toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine gelen zammın ardından milyonlarca vatandaşın kullandığı akbil ücretleri de değişti. İETT zam kararıyla birlikte gözler 2021 otobüs, metrobüs ve Marmaray bilet ücretleri ile aktarma ücreti ve İstanbulkart aylık akbil fiyatlarına çevrildi. Tam bu noktada zamlı ücretler ile tam aylık akbil ne kadar, öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla detaylar belli oldu. Peki İETT ücret tarifesi 2021 nasıl şekillendi? Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, toplu ulaşım zammı ne kadar?

İstanbul'da ikamet eden vatandaşların gündeminde İETT ücret tarifesi toplu ulaşım zammı yer alıyor. İBB tarafından İstanbulkart bilet ücretlerine yani metro, metrobüs, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce çıkarılan kararın ardından gözler otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Peki İETT ücret tarifesi 2021 nasıl şekillendi? Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, toplu ulaşım zammı ne kadar? İşte son bilgiler…

AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.

İETT ÜCRET TARİFESİ 2021: ÖĞRENCİ AKBİLİ, TAM AKBİL NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ücretlerine zam geldi. Gelen son açıklamayla ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı. Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

İSTANBUL GÜNCEL OTOBÜS, METRO, MARMARAY VE METROBÜS FİYATLARI

Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;

3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,

1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,

50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

İSTANBULKART TAM VE ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ 2021

Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

Aylık akbil de olarak bilinen 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

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İETT ücret tarifesi 2021! Yeni İETT zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, toplu ulaşım zammı ne kadar, kaç para oldu?
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