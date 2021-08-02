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Giriş Tarihi: 2.8.2021 09:33 Son Güncelleme: 2.8.2021 09:35

İki ailenin çöp kavgası kamerada... Esenyurt'taki sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

İHA
İki ailenin çöp kavgası kamerada... Esenyurt'taki sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta iki aile arasında yaşanan çöp dökme kavgasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Sopaların konuştuğu kavganın görüntüleri cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arasında çöp dökme sebebiyle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma, iki aileden şahısların birbirlerine saldırması ile kavgaya dönüştü. Taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken, olayda mahalle savaş alanına döndü. O dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video

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İki ailenin çöp kavgası kamerada... Esenyurt'taki sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü
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