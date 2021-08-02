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Giriş Tarihi: 2.8.2021 23:58 Son Güncelleme: 3.8.2021 00:07

Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek?

Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek?

Dünya çapında kullanımda olan popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram’ı gece saatlerinde kullanmak isteyenler feedback required hatasıyla karşı karşıya kaldı. Paylaşım yapmak isteyen ve aldığı hata sonucu başarılı olamayan ve daha sonra tekrar dene hatası alan instagram kullanıcıları merakla Instagram çöktü mü, feedback required ne demek? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan feedback required ne demek? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısıyla en popüler mobil uygulamalar arasında yer alan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'ı kullananlar gece saatlerinde paylaşım yapmak istediklerinde feedback required ve yeniden dene şeklinde hata uyarısıyla karşılaştı. Bu gelişme sonrası Instagram çöktü mü, feedback required ne demek? soruları üzerinden yapılan araştırmalar giderek yoğunlaştı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, FEEDBACK REQUİRED NE DEMEK?

İnstagram çöktü mü sorusu yanıtları ve feedback required hatası ile ilgili detaylar şöyle;



İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

2 Ağustos saat 23:58 sularında ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'a giriş yapan kullanıcılar "Daha sonra tekrar dene" ve "feedback required" şeklinden uyarılar almay başladı. Uygulama üzerinde yapılan işlemlerin topluluk kurallarının korunması nedeniyle sınırlandırıldığı da belirtilen uyarıyı görenler bu duruma bir anlam veremeyerek konuyla ilgili bilgi sahibi olmak için Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek? gibi sorular üzerinden araştırma yapmaya başladı. Söz konusu hataya ilişkin instagram tarafından henüz resmi bir açıklama - bilgilendirme yapılmadı.

İNSTAGRAM FEEDBACK REQUİRED NE DEMEK?

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Instagram çöktü mü? Instagram feedback required ne demek?
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