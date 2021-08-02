İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos Esenler, Bağcılar, Başakşehir, Şişli ve diğer ilçelerde elektrik kesintisi arızası açıklaması

Elektrik kesintileri bugün pek çok ilde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi duyurusu, her gün ilgili elektrik dağıtım şirketleri tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugüne ait planlı kesinti bilgileri de AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Yayımlanan listelere göre İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik kesintisi olacak. İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Aydın'da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ise vatandaşların cep telefonlarına SMS olarak iletildi ve bilgilendirildi. Buna göre; elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizde, 2 Ağustos 2021 Pazartesi tarihli İstanbul, Esenler, Bağcılar, Başakşehir, Şişli elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ile BEDAŞ bilgileri yer alıyor.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ
İstanbul için elektrik kesinti listesi hakkında vatandaşlara gönderilen SMS bilgisi şöyledir;
"Degerli musterimiz, Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilceleri genelinde ariza kaynakli elektrik kesintisi yasanmaktadir. Ortalama 1 saat icerisinde enerji verilmesi ongorulmektedir. En kisa surede enerjinin verilebilmesi icin ekiplerimiz calismalarina devam etmektedir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz."
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.
Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.
MUĞLA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ
TARİH
BAŞLAMA SAATİ
BİTİŞ SAATİ
KESİNTİ NEDENİ
KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.2021
09:00
12:00
Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
GÖKPINAR MAHALLESI, TAŞKIRAN CADDESI, BOĞAZIÇI CADDESI, GÖKPINAR CADDESI, SANTRAL CADDESI, 141, 142, 143, 145, 147 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
02.08.2021
09:00
14:00
Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
AKTEPE MAHALLESI 2405, 2405/6, 2405/7, 2416, 2418, 2420/2, 2421, 2421/4, 2421/5, 2421/6, 2422, 2448 VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
02.08.2021
10:00
15:00
Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
MERKEZEFENDI MAHALLESI, 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 SOKAĞIN 417 SOKAK ILE 442 SOKAK ARASINDA KALAN BÖLGE, KZ 6 SOKAĞIN, 1736/9 SOKAK ILE ALI DARTANEL CADDESI ARASINDA KALAN BÖLGE VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
02.08.2021
10:00
15:00
Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
ALPARSLAN MAHALLESI, NAMIK KEMAL CADDESI, OĞUZLAR CADDESI VE KAYNARCA CADDESI ARASINDA KALAN KISIM ILE HÜDAI ORAL CADDESININ BIR KISMI, GÜLTEPE MAHALLESI 4309, 4309/1, 4102, 4114, 4166, 4119, 4303 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
02.08.2021
10:00
15:00
Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
CINDERE MAHALLESININ BIR KISMI
02.08.2021
11:00
13:00
Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
PINARÖNÜ, SAZAK, KAPUZ VE KIZILCAAĞAÇ MAHALLELERIN TAMAMI ILE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER ETKILENECEKTIR.
02.08.2021
11:00
13:00
Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
KAYABAŞI MAHALLESININ TAMAMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR ETKILENECEKTIR.
02.08.2021
13:00
18:00
Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
REŞADIYE MAHALLESININ BIR KISMI
02.08.2021
14:00
18:00
Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
ŞEMIKLER MAHALLESI, HÜSEYIN ÇOKAL CADDESININ BIR KISMI, 3014, 3121 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
AYDIN 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ
TARİH
BAŞLAMA SAATİ
BİTİŞ SAATİ
KESİNTİ NEDENİ
KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.2021
10:00
15:00
Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
AYDIN İLI,EFELER İLÇESI; KULOĞULLARI MAHALLESINDE(KISMI)ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.
MANİSA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ
TARİH
BAŞLAMA SAATİ
BİTİŞ SAATİ
KESİNTİ NEDENİ
KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.2021
09:00
11:00
YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI
HÜRRİYET MAHALLESİ:RÜZGAR SK BİR BÖLÜMÜ,ABDİL SAHA-CENGİZ SAHA ÖZEL TRAFOSU,KARAELMAS MADEN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BOĞAZ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ÖNCÜ NAKLİYAT ÖZEL TRAFOSU, MASKİ SOMA SU TERFİ MERKEZİ ÖZEL TRAFOSU,SOMA ATLAS ÖZEL TRAFOSU,ERBAĞ KÖMÜR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TRAFOSU
02.08.2021
09:00
17:00
TESİS ÇALIŞMASI
GÖZLET MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
02.08.2021
09:00
17:00
TESİS ÇALIŞMASI
ŞEYHDAVUTLAR MAHALLESİ NAMAZGAH MEVKİİ
02.08.2021
09:00
13:00
ARIZA ONARIM BAKIM
KOCAÇEŞME MAHALLESİ 15 SK,45 SK,48 SK,53 SK,55 SK,DİBEK SK
02.08.2021
09:00
13:00
ARIZA ONARIM BAKIM
KOCAÇEŞME MAHALLESİ 50 SK,54 SK,63 SK
02.08.2021
09:00
17:00
TESİS ÇALIŞMASI
RAĞILLAR MAHALLESİ
02.08.2021
09:00
17:00
YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI
SİLEDİK MAHALLESİ A KOLU
02.08.2021
09:00
12:00
ARIZA ONARIM BAKIM
SANCAKLIBOZKÖY VE SANCAKLIUZUNÇINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.2021
09:00
12:00
ARIZA ONARIM BAKIM
KAYNAK MAHALLESİ 4115 SOKAK
02.08.2021
09:00
17:00
ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI
SARILAR-İSACA-KOCAKAĞAN VE MAHALLELERİ-SAĞRAKÇI VE MAHALLELERİ-MUŞTULLAR OYNARCA MAHALLESİ-GÜNFAR İNŞAAT-BOSAN TARIM-DEMDAŞ NAKLİYAT-ÖZSA GIDA VE CİVARLARI
02.08.2021
09:00
17:00
TESİS ÇALIŞMASI
YENİPAZAR MAHALLESİ
02.08.2021
09:00
17:00
ARIZA ONARIM BAKIM
SANCAKLIBOZKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.2021
09:00
17:00
TESİS ÇALIŞMASI
İZZETTİN MAHALLESİ VE ÇAMPINAR MAHALLERE İLE İZZETTİN DOĞUSU VE BATISI TARIMSAL SULAMALAR ÇEVREDEKİ BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ İLE TARIMSAL SULAMA VE MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ
02.08.2021
10:00
14:00
YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI
DUALAR ORTA MAHALLE DERE MAHALLE ARDIÇLI MAHALLESİ HELİMLER MAHALLESİ TAMAMI
02.08.2021
11:00
15:00
ARIZA ONARIM BAKIM
HACIALİLER SUBAŞI DELEMENLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.2021
13:00
16:00
ARIZA ONARIM BAKIM
YAĞCILAR, ŞAMAR, BEYDERE VE SARINASUHLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ
TARİH
BAŞLAMA SAATİ
BİTİŞ SAATİ
KESİNTİ NEDENİ
KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.2021
06:00
07:00
OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA
ÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
02.08.2021
09:00
17:00
AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE
HELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI
02.08.2021
09:00
12:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI
02.08.2021
09:00
15:00
Og Şebeke Bakım Çalışması
ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU
02.08.2021
09:00
15:00
OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI
02.08.2021
09:00
11:00
AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU, ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI
02.08.2021
09:00
17:00
OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
BOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)
02.08.2021
09:00
17:00
AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
MIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)
02.08.2021
09:00
13:00
Og Şebeke Bakım Çalışması
UMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI
02.08.2021
09:00
17:00
OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ
SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.2021
09:00
17:00
AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
OVACIK KÖYÜ
02.08.2021
10:00
11:00
AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE
KATIRALAN MEVKİİ VE CİVARLARI
02.08.2021
10:00
15:00
OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI
BAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
02.08.2021
10:00
15:00
OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE
YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI
02.08.2021
10:00
11:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ
02.08.2021
10:00
11:00
OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
FAHRETTINPAŞA MAH. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
02.08.2021
12:00
13:00
AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
BADEMLER MAHALLESI 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 SOKAKLAR
02.08.2021
13:00
15:00
AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI
02.08.2021
13:00
15:30
AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI
02.08.2021
13:30
17:00
AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA
BAĞYURDU YENI MAH. BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAH. BAĞYURDU İZMIR, EKŞIOĞLU SK. YANGÖZOĞLU SK. İSMET İNÖNÜ CD. BAĞYURDU STADI SK. KIRMIZI SK. ABDÜLOĞLU SK. PEHLIVAN SK. 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAHÇELIEVLER SK. SARAÇOĞLU SK. OKUL ÖNÜ, TOPÇU SK. ŞEHIT ER YURDAKUL SK. GÜROL SK. HACI ETHEM SK. KARANFIL SK. 2.ÇEŞME SOKAK VE CIVARLARI
02.08.2021
23:00
00:00
OG MANEVRA
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