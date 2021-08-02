İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos Esenler, Bağcılar, Başakşehir, Şişli ve diğer ilçelerde elektrik kesintisi arızası açıklaması

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

İstanbul için elektrik kesinti listesi hakkında vatandaşlara gönderilen SMS bilgisi şöyledir;

"Degerli musterimiz, Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilceleri genelinde ariza kaynakli elektrik kesintisi yasanmaktadir. Ortalama 1 saat icerisinde enerji verilmesi ongorulmektedir. En kisa surede enerjinin verilebilmesi icin ekiplerimiz calismalarina devam etmektedir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz."

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

PLANLI KESİNTİLER DE VAR

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.

Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

MUĞLA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH

BAŞLAMA SAATİ

BİTİŞ SAATİ

KESİNTİ NEDENİ

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021

09:00

12:00

Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle

GÖKPINAR MAHALLESI, TAŞKIRAN CADDESI, BOĞAZIÇI CADDESI, GÖKPINAR CADDESI, SANTRAL CADDESI, 141, 142, 143, 145, 147 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

02.08.2021

09:00

14:00

Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması

AKTEPE MAHALLESI 2405, 2405/6, 2405/7, 2416, 2418, 2420/2, 2421, 2421/4, 2421/5, 2421/6, 2422, 2448 VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

02.08.2021

10:00

15:00

Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması

MERKEZEFENDI MAHALLESI, 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 SOKAĞIN 417 SOKAK ILE 442 SOKAK ARASINDA KALAN BÖLGE, KZ 6 SOKAĞIN, 1736/9 SOKAK ILE ALI DARTANEL CADDESI ARASINDA KALAN BÖLGE VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

02.08.2021

10:00

15:00

Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması

ALPARSLAN MAHALLESI, NAMIK KEMAL CADDESI, OĞUZLAR CADDESI VE KAYNARCA CADDESI ARASINDA KALAN KISIM ILE HÜDAI ORAL CADDESININ BIR KISMI, GÜLTEPE MAHALLESI 4309, 4309/1, 4102, 4114, 4166, 4119, 4303 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

02.08.2021

10:00

15:00

Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması

CINDERE MAHALLESININ BIR KISMI

02.08.2021

11:00

13:00

Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle

PINARÖNÜ, SAZAK, KAPUZ VE KIZILCAAĞAÇ MAHALLELERIN TAMAMI ILE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER ETKILENECEKTIR.

02.08.2021

11:00

13:00

Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle

KAYABAŞI MAHALLESININ TAMAMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR ETKILENECEKTIR.

02.08.2021

13:00

18:00

Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması

REŞADIYE MAHALLESININ BIR KISMI

02.08.2021

14:00

18:00

Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle

ŞEMIKLER MAHALLESI, HÜSEYIN ÇOKAL CADDESININ BIR KISMI, 3014, 3121 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

AYDIN 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH

BAŞLAMA SAATİ

BİTİŞ SAATİ

KESİNTİ NEDENİ

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021

10:00

15:00

Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması

AYDIN İLI,EFELER İLÇESI; KULOĞULLARI MAHALLESINDE(KISMI)ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.

MANİSA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH

BAŞLAMA SAATİ

BİTİŞ SAATİ

KESİNTİ NEDENİ

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021

09:00

11:00

YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI

HÜRRİYET MAHALLESİ:RÜZGAR SK BİR BÖLÜMÜ,ABDİL SAHA-CENGİZ SAHA ÖZEL TRAFOSU,KARAELMAS MADEN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BOĞAZ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ÖNCÜ NAKLİYAT ÖZEL TRAFOSU, MASKİ SOMA SU TERFİ MERKEZİ ÖZEL TRAFOSU,SOMA ATLAS ÖZEL TRAFOSU,ERBAĞ KÖMÜR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TRAFOSU

02.08.2021

09:00

17:00

TESİS ÇALIŞMASI

GÖZLET MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

02.08.2021

09:00

17:00

TESİS ÇALIŞMASI

ŞEYHDAVUTLAR MAHALLESİ NAMAZGAH MEVKİİ

02.08.2021

09:00

13:00

ARIZA ONARIM BAKIM

KOCAÇEŞME MAHALLESİ 15 SK,45 SK,48 SK,53 SK,55 SK,DİBEK SK

02.08.2021

09:00

13:00

ARIZA ONARIM BAKIM

KOCAÇEŞME MAHALLESİ 50 SK,54 SK,63 SK

02.08.2021

09:00

17:00

TESİS ÇALIŞMASI

RAĞILLAR MAHALLESİ

02.08.2021

09:00

17:00

YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI

SİLEDİK MAHALLESİ A KOLU

02.08.2021

09:00

12:00

ARIZA ONARIM BAKIM

SANCAKLIBOZKÖY VE SANCAKLIUZUNÇINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021

09:00

12:00

ARIZA ONARIM BAKIM

KAYNAK MAHALLESİ 4115 SOKAK

02.08.2021

09:00

17:00

ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI

SARILAR-İSACA-KOCAKAĞAN VE MAHALLELERİ-SAĞRAKÇI VE MAHALLELERİ-MUŞTULLAR OYNARCA MAHALLESİ-GÜNFAR İNŞAAT-BOSAN TARIM-DEMDAŞ NAKLİYAT-ÖZSA GIDA VE CİVARLARI

02.08.2021

09:00

17:00

TESİS ÇALIŞMASI

YENİPAZAR MAHALLESİ

02.08.2021

09:00

17:00

ARIZA ONARIM BAKIM

SANCAKLIBOZKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021

09:00

17:00

TESİS ÇALIŞMASI

İZZETTİN MAHALLESİ VE ÇAMPINAR MAHALLERE İLE İZZETTİN DOĞUSU VE BATISI TARIMSAL SULAMALAR ÇEVREDEKİ BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ İLE TARIMSAL SULAMA VE MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ

02.08.2021

10:00

14:00

YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI

DUALAR ORTA MAHALLE DERE MAHALLE ARDIÇLI MAHALLESİ HELİMLER MAHALLESİ TAMAMI

02.08.2021

11:00

15:00

ARIZA ONARIM BAKIM

HACIALİLER SUBAŞI DELEMENLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021

13:00

16:00

ARIZA ONARIM BAKIM

YAĞCILAR, ŞAMAR, BEYDERE VE SARINASUHLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR

İZMİR 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİH

BAŞLAMA SAATİ

BİTİŞ SAATİ

KESİNTİ NEDENİ

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

02.08.2021

06:00

07:00

OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA

ÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

02.08.2021

09:00

17:00

AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

HELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI

02.08.2021

09:00

12:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI

02.08.2021

09:00

15:00

Og Şebeke Bakım Çalışması

ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU

02.08.2021

09:00

15:00

OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI

02.08.2021

09:00

11:00

AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU, ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI

02.08.2021

09:00

17:00

OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

BOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)

02.08.2021

09:00

17:00

AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

MIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)

02.08.2021

09:00

13:00

Og Şebeke Bakım Çalışması

UMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI

02.08.2021

09:00

17:00

OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ

SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021

09:00

17:00

AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

OVACIK KÖYÜ

02.08.2021

10:00

11:00

AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE

KATIRALAN MEVKİİ VE CİVARLARI

02.08.2021

10:00

15:00

OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI

BAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI

02.08.2021

10:00

15:00

OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI

02.08.2021

10:00

11:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

02.08.2021

10:00

11:00

OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

FAHRETTINPAŞA MAH. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

02.08.2021

12:00

13:00

AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

BADEMLER MAHALLESI 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 SOKAKLAR

02.08.2021

13:00

15:00

AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI

02.08.2021

13:00

15:30

AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI

02.08.2021

13:30

17:00

AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA

BAĞYURDU YENI MAH. BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAH. BAĞYURDU İZMIR, EKŞIOĞLU SK. YANGÖZOĞLU SK. İSMET İNÖNÜ CD. BAĞYURDU STADI SK. KIRMIZI SK. ABDÜLOĞLU SK. PEHLIVAN SK. 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAHÇELIEVLER SK. SARAÇOĞLU SK. OKUL ÖNÜ, TOPÇU SK. ŞEHIT ER YURDAKUL SK. GÜROL SK. HACI ETHEM SK. KARANFIL SK. 2.ÇEŞME SOKAK VE CIVARLARI

02.08.2021

23:00

00:00

OG MANEVRA

MORDOĞAN TAMAMI, MORDOĞAN KÖRFEZ , MANAL , BÖLGELERI EĞLENHOCA,İNECIK,KÖSEDERE, KAYNARPINAR,AŞAĞIBOYABAĞ,SASKO SITELERI,EŞENDERE,AMBARSEKI,SAIP KÖYÜ,SAIP ALTI, KARABURUN MERKEZ TAMAMI, AKÇAKILISE,BOZKÖY,AZMAK, TEPEBOZ, YENILIMAN,HASSEKI,SARPINCIK,HAMZABÜKÜ,PARLAK,BADEMBÜKÜ,KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN,YAYLA,YAYLA HAVA RADAR KOMUTANLIĞI,