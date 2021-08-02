İzmir’de elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos Kemalpaşa, Karşıyaka, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve diğer ilçelerde elektrik kesintisi arızası açıklaması

2 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Kemalpaşa, Karşıyaka, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve diğer ilçelerde elektrik kesintisi meydana geldi. İzmir ve ilçelerini etkileyen kesintilerin ardından vatandaşlar "2 Eylül'de İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bölgesel dağıtım şirketi GDZ Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ), kesintilerin ulusal elektrik şebekesi kaynaklı olduğunu ifade etti. İzmir elektrik kesintisi ne zaman son bulacak? Şehirdeki kesintiye ilişkin son durum haberimizde.
İZMİR'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
Bölgede elektrik dağıtımından sorumlu Gediz EDAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli Müşterimiz, Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup zaman konusunda ilave bilgilendirme yapacağız."
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER
Planlı kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri:
02.08.2021 10:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI
02.08.2021 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ, ÇAMLI, MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ
02.08.2021 10:00 11:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA FAHRETTINPAŞA MAH. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
02.08.2021 12:00 13:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BADEMLER MAHALLESI 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 SOKAKLAR
02.08.2021 13:00 15:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI
02.08.2021 09:00 13:00 Og Şebeke Bakım Çalışması UMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI
02.08.2021 09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OVACIK KÖYÜ
02.08.2021 10:00 11:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KATIRALAN MEVKİİ VE CİVARLARI
02.08.2021 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLAR
ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU
02.08.2021 09:00 15:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI
02.08.2021 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU, ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI
02.08.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)
02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)
02.08.2021 06:00 07:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA ÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI
2.08.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI
02.08.2021 09:00 15:00 Og Şebeke Bakım Çalışması