İzmir’de elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos Kemalpaşa, Karşıyaka, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve diğer ilçelerde elektrik kesintisi arızası açıklaması

2 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Kemalpaşa, Karşıyaka, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve diğer ilçelerde elektrik kesintisi meydana geldi. İzmir ve ilçelerini etkileyen kesintilerin ardından vatandaşlar "2 Eylül'de İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bölgesel dağıtım şirketi GDZ Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ), kesintilerin ulusal elektrik şebekesi kaynaklı olduğunu ifade etti. İzmir elektrik kesintisi ne zaman son bulacak? Şehirdeki kesintiye ilişkin son durum haberimizde.

İZMİR'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Bölgede elektrik dağıtımından sorumlu Gediz EDAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli Müşterimiz, Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup zaman konusunda ilave bilgilendirme yapacağız."