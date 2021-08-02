Kasten öldürmek suçundan aranıyorlardı

Daha önce işlemiş oldukları ve bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan, devam eden yargılamaları sonucu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.Ş(62) ile E.A(57), bu cezaları bir üst mahkeme tarafından onanınca haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Çıkartılan karara istinaden her yerde aranan hükümlülerin Çayırova İlçesinde olduklarını tespit eden Kocaeli Polisi, düzenledikleri operasyon ile aranan her iki hükümlüyü de gözaltına aldı.Yakalanan Ö.Ş ile E.A'nın tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edileceği öğrenildi.