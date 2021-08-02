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Giriş Tarihi: 2.8.2021 22:10

Kasten öldürmek suçundan aranıyorlardı

ABBAS ÇAKAR
Kasten öldürmek suçundan aranıyorlardı

İşlemiş oldukları nitelikli kasten öldürme suçundan haklarında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü, Çayırova İlçesinde  düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Daha önce işlemiş oldukları ve bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan, devam eden yargılamaları sonucu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.Ş(62) ile E.A(57), bu cezaları bir üst mahkeme tarafından onanınca haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Çıkartılan karara istinaden her yerde aranan hükümlülerin Çayırova İlçesinde olduklarını tespit eden Kocaeli Polisi, düzenledikleri operasyon ile aranan her iki hükümlüyü de gözaltına aldı.Yakalanan Ö.Ş ile E.A'nın tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edileceği öğrenildi.

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Kasten öldürmek suçundan aranıyorlardı
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