'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre Elif Saltık, kuzeni Ü.K. (44), arkadaşları E.A. (50) ve D.S. (43) ile köyün yaylasına gitti. İddiaya göre, grup eğlenirken D.S.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Elif Saltık'a isabet etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Saltık, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri Saltık'ın kuzeni Ü.K. ile E.A., ve D.S.'yi gözaltına aldı. Elif Saltık'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Hastane morgundan alınan Saltık'ın cenazesi, Ağbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bekar olduğu belirlenen Saltık'ın kent merkezinde perde dükkanı işlettiği öğrenildi.