Kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşını tüfekle öldürdü

"BANA BÜYÜ YAPTIĞI İÇİN VURDUM"

Bu sırada polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düştü. Şüpheli Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Selahattin'in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.