Kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir?

Demokrasi ile yönetilen her ülkede seçimler olmaktadır. Bu seçimlerde ise oy kullanan ve kullanamayan vatandaşlar olabilir. Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş her vatandaşın oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Fakat bazı durumlarda bazı vatandaşlar oy kullanamamaktadır. İşte bu konu ile ilgili detaylar…

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Oy kullanmak demokratik bir ülkenin her vatandaşının bir hakkıdır. Fakat bazı özel durumlarda vatandaşlar oy kullanamamaktadır. Bu durumlar şu şekildedir:

18 yaşını doldurmamış vatandaşlar

Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı bulunmuş vatandaşlar.

Silahaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları oy kullanamaz. (sebep ne olursa olsun, izinli olanlar da bu hükme tabidir.)

Askeri okulda okuyan öğrenciler

Ceza infaz kurumlarında, hükümlü olarak bulunan kişiler

OY VERMEK İÇİN EN AZ KAÇ YAŞINDA OLMAK GEREKİR?

Oy vermek ülkemizde çok önemli bir olaydır. Demokrasi ile yönetilen her ülkede önemli olan kararlar oy yöntemi ile alınmaktadır ve seçimler oy yöntemi ile yapılmaktadır. Herkes oy kullanamamaktadır. Oy kullanabilmek için oy kullanan bireyin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

ANAYASAYA GÖRE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Seçim tarihine göre 18 yaşını doldurmuş olan bütün bireyler ve yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilmektedir. Ancak bu vatandaşlar ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunuyorsa, kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlıysa ya da izinli olsa dahi silahaltında bulunan er, erbaşları ve askeri öğrenciler oy kullanamamaktadır.

UZMANLAR OY KULLANABİLİR Mİ?

18 yaşını doldurmuş olan ve bir kısıdı bulunmayan her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkı bulunmaktadır. Fakat bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar doğrultusunda silahaltında bulunan uzmanların izinde olsalar dahi oy kullanım hakları bulunmamaktadır.

SUBAYLAR OY KULLANABİLİR Mİ?

18 yaşını doldurmuş olan ve bir kısıdı bulunmayan her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkı bulunmaktadır. Fakat bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar doğrultusunda silahaltında bulunan subayların izinde olsalar dahi oy kullanım hakları bulunmamaktadır.