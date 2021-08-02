Kimlik yenileme randevu iptal işlemi - Kimlik yenileme randevusu nasıl iptal edilir?

Kimlik her gün kullandığımız çok önemli bir eşyamızdır. Yeni kimlikler çıktığı için eski kimlik kullananlar kimliklerini değiştirmesi gerekmektedir. Bu nedenle randevu alınması lazımdır. Fakat randevuya gidemeyecek olan kişiler nasıl yapacağını merak etmektedir. Kimlik yenileme randevusunun iptali internetten yapılabilmektedir. İşte detaylar…

KİMLİK YENİLEME RANDEVU İPTAL

Kimlik yenileme randevusunu iptal etmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinde bulunan iptal etme işlemlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kimlik randevu iptali için resmi web sitesine girilir daha sonra iptal işlemleri için gereken bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması ve iletilmesi gerekir. Kimlik yenileme randevusunun iptali ardından yeni randevu için tarih alınır. Yeniden randevu alma işlemi ALO 199 hattından yararlanılabilir.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU İPTAL EDİLMEZSE NE OLUR?

Kimlik yenilemek için, kimlik yenileme randevusu almak gerekir. Gidemeyeceğiniz takdirde ise bu randevuların iptali gerekmektedir. Kimlik yenileme randevusu iptal edilmez ise ilk kimlik randevusu iptal edilmez ise ikincisi alınabilir. Fakat 2 defa üst üste iptal edilmeyip gidilmediği zaman 1 ay süre boyunca tekrar randevu alamazsınız. Bu neden ile gidilmeyecek randevular için birkaç gün önce kimlik yenileme randevusunu iptal etmek gerekmektedir.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSUNA GİDİLMEZSE NE OLUR?

Kimlik yenilemek için kimlik yenilme randevusu almak gerekir. Randevuya gidilmeyeceği zaman randevuyu iptal ettirmek gerekir. Eğer randevu iptal edilmez ve randevuya gidilmez ise bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kimlik yenileme randevusuna 2 defa gidilmezse 1 ay boyunca tekrar randevu alınmaz. Bu sebeple randevu iptal ettirmek gerekmektedir.

İLERİ TARİHE KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU ALMA

Yeni kimliğe geçmek için nüfus müdürlüğünden randevu alınması gerekmektedir. Yeni kimlik de çoğu işlem için artık zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple randevu alınıp yeni kimlik alınması gerekmektedir. Kimlik randevusu hem online olarak hem de ALO 199 hattını arayarak yapılabilmektedir. ALO 199 hattını arayarak ileri tarih için kimlik yenileme randevusu alınabilir. Online olarak da şu şekilde alınabilir: öncelikle Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde bulunan randevu alma adresine giriş yapılması gerekir. Buradan karşınıza bir uyarı ekranı çıkacaktır. Önünüze çıkan uyarıyı kabul ediyorum butonuna tıklayarak randevu ekranına ulaşabilirsiniz. Randevu ekranında sizden istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurup onayladığınızda randevunuzu almış olacaksınız.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU SORGULAMA

Yeni kimlik almak için kimlik yenileme randevusu almak gerekmektedir. Bu randevunun tarihini değiştirmek ya da randevuyu iptal etmek için kimlik yenileme randevusu sorgulama ekranına gitmek gerekir. Kimlik randevusu sorgulama için Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde bulunan randevu sorgulama kısmına giriniz. Bu siteden "Randevu Durumu" bölümüne tıklayınız. Buradan karşınıza gelen formu doğru bir şekilde ve eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Doldurulan bu formda kimlik bilgileri vs bulunmaktadır. Bu ekranı önceden randevu alıp almadığınızı sorgulamak için kullanabilirsiniz. Randevuyu değiştirmek için "Revize Et" butonunu tıklayın. Buradan istenilen işlemi gerçekleştirebilirsiniz.