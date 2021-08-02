Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kimyasal fabrikasında yangın çıktı
Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:03

Kimyasal fabrikasında yangın çıktı

ABBAS ÇAKAR
Kimyasal fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli Gebze İlçesinde sanayi kimyasalları üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinde faaliyet gösteren AYKİM Sanayi Kimyasalları isimli fabrikada, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İlk edinilen bilgilere göre, üretim kısmında bulunan hammaddelerin aşırı ısınması nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İçeride bulunan kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük patlamalarında yaşandığı yangın, yaklaşık 40 dakikalık çalışma ile kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, fabrikada büyük ölçüde maddi zarar oluştuğu öğrenildi. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kimyasal fabrikasında yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA