Kızılay’dan afetzedelere yardım eli

Antalya Manavgat
'ta orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangından zarar gören vatandaşlara destek amacıyla Kızılay
ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Yangının ilk başladığı mevkilerden Oymapınar
'da kurulan yardım merkezinde, acil ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri yer alıyor. Kızılay yardım merkezine vatandaşlardan da yardımlar gönderiliyor. Manavgat'a tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin de yardım için geldiğini belirten Kızılay yetkilileri, "Turistler de marketlerden aldıkları malzemeleri yardım dağıtım noktamıza bırakıp gidiyorlar" dedi. Seferber olan vatandaşlar da otomobillerinin arkasına bağladıkları römoklarla yardım malzemesi taşıyor.