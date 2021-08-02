Kızının bıçaklayarak öldürdüğü baba toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.C. (15) ile babası Cumaali C. (42) arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı.