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Giriş Tarihi: 2.8.2021 11:40 Son Güncelleme: 2.8.2021 11:41

Korkunç olay! Maçka Parkı'nda bir kadın üst geçitten yola düştü

DHA
Korkunç olay! Maçka Parkı'nda bir kadın üst geçitten yola düştü

Beşiktaş'ta kan donduran görüntüler! Maçka Demokrasi Parkı'nda isminin Elif olduğu öğrenilen 22 yaşındaki kadın, buradaki üst geçitten yola düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dehşet veren olay, Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile Maçka Parkı'na gelen isminin Elif olduğu öğrenilen 22 yaşındaki kadın, bir anda arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında üst geçide çıktı.

Arkadaşları, onu tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadın, yaklaşık beş metrelik üst geçitten yola düştü. Ağır yaralanan kadın için olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Korkunç olay! Maçka Parkı'nda bir kadın üst geçitten yola düştü
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