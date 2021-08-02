Korkutan iklim uyarısı! 20 yıllık sıcaklık rekoru... 2050'ye kadar sürecek

Sıcak hava dalgalarının sayısındaki bu artışın Karadeniz, Akdeniz kıyı kuşağında, Ege Bölgesi'nin iç kısımlarında ve İç Anadolu'nun güneyinde daha belirgin olduğunu aktaran Prof. Dr. Erlat, şöyle devam etti:

ALANYA, ADANA, MERSİN'E DİKKAT!

"Son 70 yılda sıcak hava dalgalarının sayısının en çok arttığı yerler Alanya, Adana ve Mersin'dir. Ülkemizde sıcak hava dalgalarının sayısı kadar yaz mevsiminde sıcak hava dalgalarına maruz kaldığımız gün sayısı da çarpıcı şekilde artmıştır. 1950-1984 yılları arasında ülkemizde sıcak hava dalgalarına maruz kaldığımız gün sayısı ortalama 4,6 gün iken bu rakam 1985-2018 dönemi için 11 güne ulaşmıştır. Sıcak hava dalgalarının süresinde gözlenen bu uzama eğilimi başta insan sağlığı olmak üzere tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri arttırmaktadır. Türkiye'de sıcak hava dalgaları nedeniyle gerçekleşen can kayıplarının kayıtları tutulmamakla birlikte dünyadaki örnekleri göstermektedir ki tüm meteorolojik kökenli afetler içinde en fazla can kaybına yol açan doğal afetlerden biri de sıcak hava dalgalarıdır. Örneğin, 2003 yılında Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası yaklaşık 70 bin kişinin, 2010 yaz mevsiminde Rusya'nın batısında etkili olan sıcak hava dalgası, temmuz ve ağustos aylarında 55 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur."