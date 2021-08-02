10 dakikada cehennemi yaşadı! 'Kurtulmamız mucize'

Bilal Okudan ve Sabah Muhabiri Çağrı Oğuz

"KÖYÜN YANIŞI 10 DAKİKA SÜRMEDİ"

Köyün yanışı 10 dakika sürmedi. Deniz dalga vurur ya o şekilde bir dalga geldi hepimizi bitirdi gitti. Evimden hiçbir şey almaya fırsat vermeden her şey kül oldu. Şuan sadece 74 model bir arabam ve bir traktörüm var. Tüm birikimim o evdi, o da yandı, kül oldu. Her gün traktör ile Manavgat Ilıca mahallesine gider geliriz, hanımın annesi ve babası orada yaşıyor.