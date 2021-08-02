10 dakikada cehennemi yaşadı! 'Kurtulmamız mucize'

Manavgat İlçesinin Kalemler Mahallesi'nde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangın hemen hemen mahallede bulunan bütün evleri harabeye çevirdi. Harabeye dönen evlerde an itibariyle dönüşüm çalışmaları başlamış durumda… Bu çalışmalar esnasında mahallede kayıp olan Fahri Korutürk ve Kız arkadaşı Andrea Hartmann çiftinin cansız bedenleri bulunmuştu.
Kalemler Mahallesi'ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı psikodestek ekibi gelerek buradaki yangın mağdurlarına destek verme çalışmalarına başladı.
"DUMANDAN KİMSE KİMSEYİ GÖRMEDİ"
Yangın anını anbean anlatan 65 yaşındaki Bilal Okudan SABAH'a konuştu. Okudan, "Mahalleye geldim, köyün üzerinde bir duman vardı, hem çok rüzgar vardı, hem de dumandan yangının alevini göremedim. İleride halamın evi vardı, çatısına çıkan merdivenden yukarı çıktım oradan ormana baktım. Üç ayrı yerden ateş geliyordu. Yukarıda fırtına esiyordu, olduğu yeri götürüyordu. Merdivenden inip kendi evimin oraya varıncaya kadar dumandan kimse kimseyi göremez hale geldi.
Bilal Okudan ve Sabah Muhabiri Çağrı Oğuz
"KÖYÜN YANIŞI 10 DAKİKA SÜRMEDİ"
Köyün yanışı 10 dakika sürmedi. Deniz dalga vurur ya o şekilde bir dalga geldi hepimizi bitirdi gitti. Evimden hiçbir şey almaya fırsat vermeden her şey kül oldu. Şuan sadece 74 model bir arabam ve bir traktörüm var. Tüm birikimim o evdi, o da yandı, kül oldu. Her gün traktör ile Manavgat Ilıca mahallesine gider geliriz, hanımın annesi ve babası orada yaşıyor.
Kalacak yerimiz yok, devletten tek isteğim evimizi yapsınlar. Sağolsunlar Mahalleye gelen yardımlar fazla, ancak elektrik yok olsa da buzdolabı olmadığı için bozulma noktasına geliyor ve bozulmadan yiyecekleri hayvanlarla paylaşıyoruz. Bu durumdan bu şekilde bile olsa kurtulmamız adeta bir mucize…
BAKANLIK PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ GÖNDERDİ
T.C. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ve göç, afet acil durumlarda halkın yardımına koşan ve sıkıntıları dinleyip destek olan Psikososyal destek ekibi Kalemler Mahallesi'ndeki yangın mağdurlarına yardımda bulunup isteklerini ihtiyaçlarını karşılıyor.