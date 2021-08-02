Küçük Eymen maganda kurbanı oldu

İstanbul Sultangazi
İsmetpaşa Mahallesi 88. sokakta dün yapılan düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunlardan birisi 3'üncü kat balkonunda bulunan 8 yaşındaki Eymen Avcı'ya isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıraln Eymen Avcı, hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Asayiş Büro
ve Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince tespit edilen şüphelilerden 16 yaşındaki Yusuf Ş. gözaltına alındı. Polisin konuyla ilgili 1 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gaziantep Nizip
'te de, 52 yaşındaki Mesut Özoğlu
, düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.