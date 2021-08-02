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Giriş Tarihi: 2.8.2021 09:23 Son Güncelleme: 2.8.2021 09:48

Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren anlar! Bir anlık dalgınlıkla bebek arabası caddeye kaydı

İHA
Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren anlar! Bir anlık dalgınlıkla bebek arabası caddeye kaydı

Küçükçekmece'deki bu görüntüler büyük korkuya neden oldu. Alışveriş yapan kadının kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda hareket etti. Caddede ilerleyen içinde çocuğun bulunduğu arabayı son anda bir vatandaş yakalarken, faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir anlık dalgınlık pahalıya patlayacaktı! Edinilen bilgiye göre, olay Küçükçekme Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde gerçekleşti.

Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sıra içinde çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı.

Orada bulunan bir kişi ise, koşarak kayan bebek arabasını bir hamleyle yakaladı. Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi.

Yürekleri ağızlara getiren olay kamerada! Bebek arabası, bir anda yokuş aşağı kaydı | Video

O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren anlar! Bir anlık dalgınlıkla bebek arabası caddeye kaydı
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