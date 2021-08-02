Küçükçekmece'de yürekleri ağızlara getiren anlar! Bir anlık dalgınlıkla bebek arabası caddeye kaydı

Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sıra içinde çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı.