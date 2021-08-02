Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Meydancık Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen O.N.A. (66), M.A. (42), Ö.A, (38) ile Mehmet A. (56) ve B.A. (24) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Mehmet A. (56) ile B.A. (24) silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın şüphelisi O.N.A'yı gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.