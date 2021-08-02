Mustafa Murat Kayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Kayhan cinayeti böyle itiraf etti!

Henüz 21 yaşında olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun canice katledildiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan araştırma konusu haline geldi. Kan donduran cinayetin tüm ayrıntıları bir bir ortaya çıkarken Türkiye, genç kadını öldüren şahısla ilgili olarak "Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Kayhan kimdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Mustafa Murat Ayhan hakkında detaylar…
CİNAYETİ İTİRAF ETİ
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.
Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı olarak bilinen Ayhan'ı çarpraz sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı.
Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı.
Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisin aradığın belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varak ormanlık alanda gömdüm" dedi.
Gelen son dakika bilgisine göre; Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.