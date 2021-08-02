O kuyumcuya bir darbe daha

İstanbul
'da, polisin el koyduğu bir kısmı kayıp mücevherlerini arayan kuyumcu, ikinci kez darbe yedi. Mücevherlerini geri alacağını düşünen kuyumcu Levon Güloğlu
'nu dolandıran şüphelilere yeni dava açıldı. Her şey, Kaçakçılık Şube'de görevli 3 polisin, 6 Ağustos 2016'da Güloğlu'nun sahibi olduğu Nuruosmaniye
'deki işyerine gelmesiyle başladı. Polisler, mahkeme kararıyla bazı mücevherlere el koydu. Güloğlu, şehir dışındaydı. Döndüğü gibi karakola gitti. Ancak el konan mücevherlerin içinde en kıymetli olanları göremedi. 500 bin dolar
lık mücevheri zimmetine geçiren görevli memurlar hakkında 22'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama devam ederken Güloğlu'nu "Polisim" diyerek Erol Turan
aradı. "Çalınan mücevheri geri getireceğim. Emniyete 10 bin lira yatır" dedi. Güloğlu da parayı kendisine "Sivil memurum" diyen Veysi Kaya
'ya verdi. Bir süre sonra da yine dolandırıldığını anladı. Turan ve Kaya'ya dolandırıcılıktan dava açıldı.