Piknikte vurulan genç kadın hayatını kaybetti

Tokat
'ta piknikte tabanca ile vurularak ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre merkeze bağlı Kemalpaşa köyü yaylasında piknik yapan 4 kişi eğlenirken, yanlarında bulunan silah sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle ateş aldı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Elif Saltık
(30) arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın sedyeye konularak hastaneye alındığı sırada ise vücuduna giren mermi çekirdeği yere düştü. Olay yeri inceleme ekipleri mermi çekirdeğini bulunduğu yerden alarak delil torbasına koydu. Ameliyata alınan saltık yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak E.A, D.S, Ü.K isimli biri kadın 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin ardından olayın netlik kazanması bekleniyor.