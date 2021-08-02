Rus öğrenciden 3 gündür haber yok

İstanbul
'a tatil için gelen Rus ünversite öğrencisi Makar Fedorovich Raginden'den 3 gündür haber alınamıyor. Varşova
'daki Polonya- Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesinde öğrenim gören Makar Fedorovich Raginden 16 Temmuz'da Türkiye
'ye geldi. Türkiye'de turistik yerleri ziyaret eden Raginden, 29 Temmuz saat 17.00'de İstanbul'dan Vilnius'a uçmak için THY'den bilet almasına rağmen uçağa binmedi. Oğlundan haber alamayan gencin annesi Anna Zhidkikh, İstanbul'a gelerek İstanbul Emniyeti'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis, gencin bulunması için çalışma başlattı.