Şehit itfaiye erinin annesi: “Oğlum damatlık giyecektin”

Görevi başındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç için cenaze töreni düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiye eri Kılınç'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunu öpen anne Selma Kılınç, "Oğlum ölmedi, şaka yaptı deyin. Oğlum damatlık giyecekti bu hiç yakışmadı" diyerek ağladı.
"DAMATLIK GİYECEKTİN"
Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında, 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Mustafa Kılınç görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi yapılan incelmeden sonra alınarak itfaiyede tören düzenlendi. Tören sırasında Kılınç'ın annesi Selma Kılınç, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Oğlum ölmedi, şaka yaptı deyin. Oğlum damatlık giyecekti bu hiç yakışmadı" diyerek ağladı.
ŞEHİT SAYILDI
Baba Hamza Kılınç ise bastonla güçlükle ayakta dururken, "Güzel gözlü oğlum" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kılınç'ın kız kardeşleri de tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu.