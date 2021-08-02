Şehit itfaiye erinin annesi: “Oğlum damatlık giyecektin”

"DAMATLIK GİYECEKTİN"

Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında, 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Mustafa Kılınç görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi yapılan incelmeden sonra alınarak itfaiyede tören düzenlendi. Tören sırasında Kılınç'ın annesi Selma Kılınç, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Oğlum ölmedi, şaka yaptı deyin. Oğlum damatlık giyecekti bu hiç yakışmadı" diyerek ağladı.