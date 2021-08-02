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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:22

Seydikemer’de alevler tekrar yükseldi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Seydikemer’de alevler tekrar yükseldi

Muğla’da Seydikemer’de başlayan ve kontrol altına alınan yangında alevler tekrar yükselmeye başladı. Yangında alevler tekrar yükselmeye başladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan ve kontrol altına alınan yangında alevler tekrar yükselmeye başladı. Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları başladı.

Yangın çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ancak sabah saatlerinde, bölgede alevler tekrar yükselmeye başladı. Tarım arazileri zarar gördü. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale etmeye çalışıyor.

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Seydikemer’de alevler tekrar yükseldi
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