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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:43

Silivri'de acı olay: Genç adam boğuldu!

DHA
Silivri'de acı olay: Genç adam boğuldu!

İstanbul Silivri'de acı bir olay gerçekleşti. Denize giren18 yaşındaki Ahmetcan Özoğul boğularak can verdi...

İstanbul Silivri Kumluk mevkiindeki plajdan dün öğle saatlerinde denize giren 18 yaşındaki Ahmetcan Özoğul, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, sahildekiler ve cankurtaranlar Özoğul'u aramaya başladı. Bir süre sonra hareketsiz bulunan Özoğul kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özoğul hastaneye kaldırıldı. Ahmetcan Özoğul hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özoğul, bugün ikindi namazının ardından Esenyurt İncirtepe Mahallesi Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'e gönderilecek.

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Silivri'de acı olay: Genç adam boğuldu!
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