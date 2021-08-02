Site yönetimi seçiminde sahte vekâlet tartışması büyüyor

Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesinde bulunan yaklaşık bin kişinin oturduğu 240 daire ve 3 bloktan oluşan lüks site de 3 Temmuz günü site yönetimi seçimi yapılmış, seçimi kazanan Neslihan A, karşı aday gurubunun seçime sahte vekalet sunduğunu, kat maliklerinin isimlerini izinsiz çıkarttıklarını ileri sürerek 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' suçundan şikayetçi olmuştu.

'ASIL HİLEYİ O YAPTI'

Şikâyet üzerine polis merkezinde ifade veren iş insanı Mehmet B, kendilerinin yanlış bir şey yapmadıklarını asıl Neslihan A.'nın seçime hile karıştırdığını ileri sürdü. Mehmet B. ifadesinde, "Genel kurul toplantısı olacağı için kat malikleri kanununda sadece mülkiyet sahibi olan kişi ya da mülkiyet sahibinin vekalet verdiği kişi imza atma yetkisine sahiptir. Bu madde gereğince tapu müdürlüğünün sitemize ait kat maliklerin isim listesini aday olduğum için talep ettim ve aldım. Bu benim kanuni hakkım. Seçime aday olan herkes bu belgeyi tapu müdürlüğünden alabilir. Yasal olmayan bir eylemde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tapu müdürlüğünden aldığım kat maliklerini listesini divan kuruluna tebliğ ettim ve seçimin bu listeye göre yapılacağını belirttim. Neslihan A. bu listeyi kabul etmeyerek beni hırsızlıkla suçladı. Çünkü kendisinin getirdiği şahısların ve vekâletlerin tapu kayıtlarına uymadığı tespit edildi. Bu sırada bir arbede çıktı ve tapu kayıtları listesi divan kurulunun önünden çalındı. Divan kurulunun gündeminde 8 madde vardır. Bu maddelerden sadece başkanlık seçimi yapıldı. Seçim sırasında kargaşa meydana geldi. Divan kurulu başkanı seçimin iptal edildiğini, bu ortamda seçimin yapılamayacağını belirterek salonu boşalttı. 15 dakika sonra yeniden seçim yapıldı ve bana oy verecek kat malikleri salondan ayrılıp gitti. Neslihan hanımın toplamış olduğu insanlar kat maliki olmamasına rağmen oy kullandı ve seçimi hile ile kazandılar. Şikâyetçiyim" dedi.

Mehmet B. kendisine iftira ve hakaret edildiği iddiasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu da ifade etti. Mehmet B., divanda olmamasına rağmen yapılan işlemleri azmettirdiği ve organize ettiğini ileri sürdüğü Neslihan A.'nın Cumhuriyet Savcısı İsa A.'dan da şikayetçi oldu.