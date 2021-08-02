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Giriş Tarihi: 2.8.2021 10:25 Son Güncelleme: 2.8.2021 11:05

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber: Cinayetin detayları kan dondurdu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber: Cinayetin detayları kan dondurdu

Son dakika: Antalya’da günlerdir kayıp olan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin korkunç detayları…

Gelen son dakika bilgisine göre Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Genç kızın, iş için emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı.

Ayhan'ın, bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorgu sonrası Ayhan, genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı.

Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.

-Katil Mustafa Murat Ayhan-

Vahşetin detaylarını a haber muhabiri şu sözlerle anlattı:

SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Vahşi cinayet. 5 parçaya bölerek...

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Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber: Cinayetin detayları kan dondurdu
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