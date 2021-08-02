Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber: Cinayetin detayları kan dondurdu

Gelen son dakika bilgisine göre Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Genç kızın, iş için emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı.