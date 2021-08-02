SON DAKİKA: Denizli, Isparta ve Adana’da yangın! İtfaiye erleri canla başla mücadele ediyor!

Son dakika: Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının başladığı noktaya yakın olan vatandaşlar ise yardıma koştu.