SON DAKİKA: Denizli, Isparta ve Adana’da yangın! İtfaiye erleri canla başla mücadele ediyor!

Son dakika: Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının başladığı noktaya yakın olan vatandaşlar ise yardıma koştu.
SON DAKİKA: Denizli Buldan'da orman yangını! İlk görüntüler...
Çevre illerden takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. Buldan Belediyesi hoparlöründen ise vatandaşların yardımı istendi.
Yapılan anonsta, yangın noktasına yardıma gelecek kişiler için araç kaldırılacağı duyuruldu.
SON DAKİKA: Isparta'da da orman yangını çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde de öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde de anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.