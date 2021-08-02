Son dakika haberi... Meteoroloji uzmanı açıkladı: 3 gün boyunca devam edecek

Son dakika haberi: Yurt genelindeki yangınlar sürerken, Meteoroloji Uzmanı Dr. Levent Yalçın önümüzdeki günlere ilişkin hava tahminlerini AHaber'de açıkladı. Levent Yalçın, "Yurdun iç, güney ve batı kesimlerindeki mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerine çıkan sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz." dedi.
Orman yangınlarının yaşandığı afet bölgesinde hava nasıl olacak? Sıcaklar ne zaman bitecek?
"ETKİLİ KUZEYLİ RÜZGARLAR"
Levent Yalçın, "Toroslar ve aşağıya uzanan bantta etkili kuzeyli rüzgarlar bekliyoruz. Kuzeyli olmasının şöyle bir anlamı var; Nemi düşürüyor. Yüzde 8'lere geldi nemin oranı Manavgat çevrelerinde. Bodrum'da biraz daha yüksek yüzde 18 idi en son." ifadelerini kullandı.
Levent Yalçın, "Kuzeyli rüzgar toroslardan aşağıya inerken fön dediğimiz bir etkiye sebebiyet veriyor. Bu da mevcutta 30-32 derece olan sıcaklığın 40 derecelere kadar çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda hem sıcak, hem kuru hem de etkili rüzgar var. Etkili gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu'dan Artvin'e kadar Doğu Karadeniz bandında, yine Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda da etkili yağışlar bekliyoruz." diye konuştu.
METEOROLOJİ'DEN UYARI: 8 DERECE BİRDEN ARTACAK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI
Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
DOĞU KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Ordu, Van, Hakkari ve Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.