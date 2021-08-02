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Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:09 Son Güncelleme: 2.8.2021 16:21

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sıcaklık 39 dereceyi buldu

DHA
Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sıcaklık 39 dereceyi buldu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi hafta boyunca etkili olacak olan sıcak hava dalgasına karşı uyarmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Meteoroloji'nin aşırı sıcaklara karşı uyardığı İstanbul'da hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu

Son dakika... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği ifade edilmiş, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunulmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklara karşı uyardığı İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı.

39 DERECEYİ BULDU

Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 39 dereceyi buldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Eyüpsultan'da sıcaklık saat 15.00 sıralarında 39 derece olarak ölçüldü.

Aynı saatlerde Şişli 37,4, Sarıyer 37,1, Sancaktepe 36,9, Arnavutköy ve Beykoz 36,3, Fatih ise 36,1 derece oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 40

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Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sıcaklık 39 dereceyi buldu
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